Ректор турецкого вуза: Начало поставок азербайджанского газа в Сирию – важная веха в энергетической политике региона

Начало поставок азербайджанского газа в Сирию – важная веха в энергетической политике региона.

Это событие представляет стратегическую значимость не только в контексте обеспечения энергобезопасности отдельно взятой страны, но и повышает региональное влияние Турции, оказывая воздействие на геополитику и внося весомый вклад в восстановление Сирии.

Данную мысль в беседе с АЗЕРТАДЖ высказал ректор Ыгдырского университета профессор Экрем Гюрель (Ekrem Gürel).

По его словам, поставки азербайджанского газа через Турцию в третьи страны повышают роль Анкары как транзитного игрока, что в итоге оказывает позитивное политическое и экономической воздействие и на такие проекты, как Баку – Тбилиси – Эрзурум и Трансанатолийский газопровод (TANAP).

«Турция шаг за шагом укрепляет позиции в качестве крупного энергетического хаба. С точки зрения Азербайджана, Турция – это не просто рынок нефти и газа, но и «мост» в энергетической дипломатии», - констатировал ректор турецкого вуза.

Э.Гюрель выразил уверенность в том, что начало поставок азербайджанского газа в Сирию укрепит региональную стабильность, а также расширит охват сферы «мягкой силы» Турции. «Это событие обеспечит экономический контроль и над силами, находящими вне контроля режима в Дамаске. Тем самым авторитет Турции повысится», - считает собеседник агентства.

Он указал, что азербайджанский газ через Турцию будет подаваться в первую очередь в сирийские районы Идлиб, Африн, Эль-Баб и Джераблус, энергетическая инфраструктура которых была сильно повреждена за годы конфликта.

«Таким образом, предпринят критически значимый шаг на пути восстановления Сирии, где благодаря газу из Азербайджана будут обогреваться квартиры, вырабатываться электроэнергия, вновь заработают небольшие промышленные предприятия. Как результат, повысится благосостояние населения, а беженцы начнут активней возвращаться в свои дома», - констатировал эксперт, акцентируя внимание не только на экономических, но и на социально-политических последствиях вклада Баку и Анкары в восстановление Сирии.

В довершение профессор отметил, что сегодня газ из Азербайджана подается не только в страны Европы, но и на Ближний Восток, что говорит о начале нового этапа в реализации энергетической политики Баку. «Не исключено, что в будущем подобные «энергетические коридоры» станут актуальны и для таких стран, как Иордания и Ливан. Турция хотя и не является производителем энергоресурсов, но может выступать в качестве важного источника реэкспорта, что немаловажно», - резюмировал ректор Ыгдырского университета.

Источник: АЗЕРТАДЖ