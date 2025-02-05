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В Конгрессе США захотели вынести Трампу импичмент

First News Media22:00 - Сегодня
В Конгрессе США захотели вынести Трампу импичмент

Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин предложит обсудить вынесение импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.

Как передает Лента.Ру, об этом политик заявил во время заседания законодательного органа.

«Работа для объявления импичмента президенту Трампу уже началась. Я объявляю, что внесу законопроект об импичменте против него за гадкие предложения и подлые деяния», - отметил конгрессмен.

По мнению Грина, Трамп заслуживает отстранения от власти за недавние заявления в отношении сектора Газа.

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