В Азербайджане начнется производство электробусов

В этом году планируется запуск производства электрических автобусов китайской компании BYD в Сумгайытском химико-промышленном парке.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщил председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции, состоявшейся сегодня.

По его словам, для производства уже создана необходимая инфраструктура, а в ближайшие дни начнется установка производственной линии.

"Объем инвестиций в проект превышает 29 миллионов манатов", — добавил он.