В Азербайджане ужесточены штрафы за жестокое обращение с животными

Согласно изменениям, внесённым в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики 29 ноября 2024 года, жестокое обращение с животными, включая причинение им боли, страданий, пыток, их избиение или использование в боях, влечёт за собой административную ответственность.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В соответствии со статьёй 274.1 Кодекса об административных правонарушениях, за жестокое обращение с животными, то есть за причинение им боли, страданий, пыток, их избиение или использование в боях, предусмотрен штраф от 500 до 800 манатов.

Если такие действия совершаются публично, в том числе с демонстрацией в средствах массовой информации, штраф может составлять от 800 до 1000 манатов.

Если действия приводят к увечью животного, штраф может составлять от 1000 до 1500 манатов.

Если эти действия приводят к гибели животных, штраф может быть от 1500 до 2000 манатов или, в зависимости от обстоятельств и личности правонарушителя, может быть применено административное задержание на срок до одного месяца.