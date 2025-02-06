В тяжелом ДТП в Азербайджане пострадали 5 человек
В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент случился на старом участке трассы Баку-Астара, который проходит через село Аскерабад.
Столкнулись автомобили ВАЗ 2115 и Mercedes.
В результате аварии пять человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Центральную больницу Билясуварского района.
По факту происшествия проводится расследование.
247