 Президент Турции наградил посла Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Президент Турции наградил посла Азербайджана

First News Media19:45 - Сегодня
Президент Турции наградил посла Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня вручил награду послу Азербайджана в Анкаре Рашаду Мамедову.

Как сообщает Report, награда послу была вручена на церемонии, посвященной второй годовщине землетрясения 6 февраля в Турции, которая прошла в Управлении по делам молодежи и спорта Адыямана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность Азербайджану, который одним из первых направил помощь после разрушительного землетрясения.

"От себя лично и от имени моего народа выражаю большую благодарность", – заявил Эрдоган.

6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, затронувшие 11 провинций и соседние страны. Эти подземные толчки, длившиеся 105 секунд, унесли жизни 53 537 человек, более 107 тысяч получили травмы. Было разрушено около 39 тысяч зданий. Власти Турции назвали произошедшее "катастрофой века".

Поделиться:
265

Актуально

Xроника

Сахиль Бабаев снят с должности министра труда и назначен министром финансов

Общество

Cостоялось заседание Комиссии по борьбе с коррупцией - ФОТО

Общество

Школы могут перейти на гибкий график работы

Политика

В МИД Азербайджана заявили, что ждут от Москвы принятия мер по закрытию «Русского ...

Политика

Экологическая коалиция EPF: Готовится цифровая карта экологически опасных предприятий Армении

МИД РФ: Россия, Азербайджан и Иран нацелены на развитие западной ветки коридора «Север-Юг»

Президент Турции наградил посла Азербайджана

В Азербайджане директора школ и их заместители будут привлечены к сертификации

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Новый постпред Азербайджана при ООН вручил Гутерришу верительные грамоты

Новый посол Турции в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана - ФОТО

Президент Ирана приглашен с визитом в Азербайджан - ФОТО

Община: Новое правительство Бельгии подвергло дискриминации выходцев из Западного Азербайджана

Последние новости

Экологическая коалиция EPF: Готовится цифровая карта экологически опасных предприятий Армении

Сегодня, 21:20

Жеребьевка ЧМ по минифутболу состоится в марте

Сегодня, 21:00

МИД РФ: Россия, Азербайджан и Иран нацелены на развитие западной ветки коридора «Север-Юг»

Сегодня, 20:40

Женская сборная Азербайджана вновь проиграл Беларуси

Сегодня, 20:20

Оззи Осборн не может ходить из-за развивающейся болезни

Сегодня, 20:00

Президент Турции наградил посла Азербайджана

Сегодня, 19:45

В Азербайджане директора школ и их заместители будут привлечены к сертификации

Сегодня, 19:30

Президент Польши пожаловался на невысокую будущую пенсию

Сегодня, 19:15

Суд вынес приговор 84-летнему мужчине, пытавшемуся убить своего 23-летнего сына

Сегодня, 19:00

Cостоялось заседание Комиссии по борьбе с коррупцией - ФОТО

Сегодня, 18:45

Что обсуждалось на организованном компанией PASHA Holding первом в Азербайджане региональном юридическом форуме «LEGIS»?

Сегодня, 18:30

В Подмосковье разбился самолет: есть погибшие - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

В Баку почтили память Национального героя Хокумы Алиевой - ФОТО

Сегодня, 18:01

Захарова: РФ готова решить вопрос с регистрацией «Русского дома» в Баку

Сегодня, 17:52

Армения проигнорирует консультации ОДКБ

Сегодня, 17:46

Школы могут перейти на гибкий график работы

Сегодня, 17:42

В МИД Азербайджана заявили, что ждут от Москвы принятия мер по закрытию «Русского дома» в Баку

Сегодня, 17:32

Мирзоян посетит с визитом Норвегию

Сегодня, 17:30

Опубликован список хирургов, чьи лицензии были аннулированы

Сегодня, 17:26

В Подмосковье годовалый ребенок ползал по обочине шоссе - ВИДЕО-ФОТО

Сегодня, 17:18
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50