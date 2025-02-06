Продолжается судебный процесс над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в военных преступлениях

6 февраля начались судебные слушания по уголовным делам в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, а также Рубена Варданяна, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и ее насильственном удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Как сообщает Report, в судебном заседании, проходящем в Бакинском Военном Суде под председательством судьи Зейнала Агаева и в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева, каждому из обвиняемых были предоставлены переводчики на армянский и русский языки, а также адвокаты для их защиты.

В судебном заседании приняли участие потерпевшие, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, а также руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов в качестве потерпевшего от имени Азербайджанского государства.

В начале судебного процесса по уголовному делу, в котором обвиняются 15 лиц армянского происхождения в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией так называемой "Нагорно-Карабахской республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями, обвиняемый Араик Арутюнян попросил слово для обращения к суду.

Судья разрешил обвиняемому выступить с обращением.

А.Арутюнян опроверг заявления армянских СМИ о психологическом давлении и применении психотропных препаратов в отношении обвиняемых по рассматриваемому уголовному делу.

"В изоляторе у нас была возможность получать информацию и выражать протест. Условия содержания постоянно обсуждаются в армянских СМИ. Насколько мне известно, премьер-министр Армении выразил мнение о психологическом давлении и применении психотропных препаратов.

Хочу заявить, что хорошо знаком с законом об условиях содержания, и все его нормы здесь соблюдаются. Нас регулярно посещает Международный Комитет Красного Креста, у нас есть возможность телефонных разговоров с членами семьи. Отношение к нам соответствует закону.

Во время следствия наши права были обеспечены, адвокаты всегда присутствовали при расследовании. Особенно хочу подчеркнуть, что на нас не оказывалось никакого давления. Со следователями у нас был законный процесс, и к нам относились корректно. Спасибо".

В ходе процесса у суда попросил слова и другой обвиняемый - Давид Бабаян.

Суд удовлетворил его просьбу. Бабаян заявил, что доволен условиями содержания и что ни на него, ни на других обвиняемых не оказывалось давление:

"От своего имени хочу сказать, что здесь на нас не оказывалось никакого давления. К нам относятся с уважением. Пусть те, кто мог бы быть на нашем месте, спросят себя, как бы они поступили. Мы не боимся говорить правду. Правда не знает границ. Здесь у нас очень хорошие условия содержания".

После этого гособвинитель выступил с вступительной речью, подчеркнув историческое значение судебного процесса:

"Этот судебный процесс проводится во имя восстановления справедливости. Доказательства, представленные в деле, основаны на исторических фактах и показывают, что совершенные преступления не были случайными эпизодами. Они были тщательно спланированы на самом высоком уровне и осуществлены с жестокостью и беспощадностью".

Согласно обвинительному заключению, при непосредственном участии, указаниях и инструкциях армянского государства и его вооруженных сил, с предоставлением материальной, технической и кадровой поддержки, под централизованным управлением и строгим контролем было сформировано преступное сообщество. Его деятельность осуществлялась под руководством и при прямом или косвенном участии Роберта Кочаряна, Сержа Саркисяна, Вазгена Манукяна, Вазгена Саркисяна, Самвела Бабаяна, Виталия Баласаняна, Зория Балаяна, Сейрана Оганяна, Аршавира Карамяна, Монте Мелконяна и других лиц с целью ведения военной агрессии против Азербайджана в нарушение норм внутреннего и международного права.

Затем были озвучены роли обвиняемых Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других лиц в создании и функционировании данной преступной организации.

Судебное заседание продолжится 7 февраля.