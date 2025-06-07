Отборочный этап чемпионата мира: сегодня пройдут еще шесть матчей
Сегодня в групповых матчах отборочного этапа чемпионата мира по футболу пройдут еще шесть матчей первого тура.
Во второй игровой день сборная Мальты из группы G примет команду Латвии, а сборная Финляндия - коллектив Нидерландов.
В группе H команда Боснии и Герцеговины примет сборную Сан-Марино, а коллектив Австрии - команду Румынии.
В группе K сборная Андорры встретится с командой Англии, а представитель Албании - со сборной Сербии.
7 июня
Отборочный этап чемпионата мира
I тур
Группа H
17:00, Босния и Герцеговина - Сан-Марино;
22:45, Австрия - Румыния;
Группа G
20:00, Мальта - Латвия;
22:45, Финляндия - Нидерланды;
Группа K
20:00, Андорра - Англия;
22:45, Албания - Сербия.
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