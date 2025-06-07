Отборочный этап чемпионата мира: сегодня пройдут еще шесть матчей

Сегодня в групповых матчах отборочного этапа чемпионата мира по футболу пройдут еще шесть матчей первого тура.

Во второй игровой день сборная Мальты из группы G примет команду Латвии, а сборная Финляндия - коллектив Нидерландов.

В группе H команда Боснии и Герцеговины примет сборную Сан-Марино, а коллектив Австрии - команду Румынии.

В группе K сборная Андорры встретится с командой Англии, а представитель Албании - со сборной Сербии.

7 июня

Отборочный этап чемпионата мира

I тур

Группа H

17:00, Босния и Герцеговина - Сан-Марино;

22:45, Австрия - Румыния;

Группа G

20:00, Мальта - Латвия;

22:45, Финляндия - Нидерланды;

Группа K

20:00, Андорра - Англия;

22:45, Албания - Сербия.