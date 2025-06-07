В Турции более 14 тыс. человек пострадали при жертвоприношениях

В первый день празднования Курбан-байрама более 14 тыс. человек обратились в медицинские учреждения Турции в связи с травмами, полученными ими во время жертвоприношения животных.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в X.

В общей сложности в больницы обратились 14 372 человека, из них 1049 в Анкаре и 753 в Стамбуле, написал министр. Он напомнил, что во избежание подобных инцидентов забой животных должен осуществляться профессионалами.