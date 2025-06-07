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В Китае передвинули исторический комплекс площадью 4030 «квадратов» - ВИДЕО

First News Media09:30 - Сегодня
В Китае передвинули исторический комплекс площадью 4030 «квадратов» - ВИДЕО

Более 400 роботов вернули на прежнее место временно перемещенные из-за подземных строительных работ исторические здания в Шанхае.

Об этом сообщило издание China Times.

По информации газеты, крупнейший строительный комплекс называется «Сады Чжан» и имеет более чем 140-летнюю историю. В общей сложности весь комплекс весит приблизительно 7,5 тыс. т и занимает площадь более 4 тыс. кв. м.

«Он [комплекс] был перемещен в общей сложности 432 небольшими гусеничными транспортными роботами, двигающихся со скоростью 10 м в день», — отметили в публикации.

В ходе проведенных работ были укреплены и отреставрированы сами исторические здания, а также создано более 100 парковочных мест.

Агентство Kyodo News 19 марта сообщило, что компания Dobot начала прием заказов на оснащенного искусственным интеллектом (ИИ) человекоподобного робота. Отмечалось, что он может самостоятельно ходить, готовить еду и переносить коробки.

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