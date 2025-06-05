 В Баку псевдохирург с дипломом инженера-нефтяника выдавал себя за врача в частной клинике - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Баку псевдохирург с дипломом инженера-нефтяника выдавал себя за врача в частной клинике - ВИДЕО

First News Media11:45 - Сегодня
В Баку псевдохирург с дипломом инженера-нефтяника выдавал себя за врача в частной клинике - ВИДЕО

В Баку в центре внимания оказался очередной случай подозрения в незаконной медицинской практике.

По жалобе гражданина, обратившегося к Baku TV, в частной клинике «MayoMed» прием пациентов ведет некий Нихад Асланов, представляющийся пластическим хирургом, несмотря на отсутствие соответствующего медицинского образования.

Согласно жалобе, около двух месяцев назад Центр аналитической экспертизы при Министерстве здравоохранения уже проводил проверку в клинике. Тогда, как утверждается, деятельность Асланова была прекращена. Однако в последнее время он вновь начал прием пациентов и активность в социальных сетях, создав новый аккаунт.

Представители клиники в интервью Baku TV опровергли информацию, заявив, что Нихад Асланов покинул учреждение 4–5 месяцев назад и не является их сотрудником, в то время как псевдохирург принимал в своем кабинете «пациента» - другого журналиста телеканала. Кроме того, журналисты Baku TV выяснили, что Асланов – выпускник Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Министерство здравоохранения подтвердило телеканалу, что имя Асланова отсутствует в списке специалистов, имеющих лицензию на практику в области пластической хирургии. «В 2023 году в «MayoMed» действительно проводилась проверка, по итогам которой клиника была привлечена к административной ответственности, а деятельность Асланова — приостановлена. После этого никакой новой информации о его врачебной практике не поступало», - отметили в министерстве.

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