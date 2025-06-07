В чем причина резкого запаха на бакинском бульваре? - ВИДЕО

Окружающая территория полна мусором, а в воздухе ощущается резкий запах, из-за которого находиться в этом районе становится практически невозможно.

Песчаные участки заросли камышом и сорной растительностью, что придает местности запущенный вид.

Как сообщает Xəzər TV, речь идет о прибрежной полосе Каспийского моря в районе Площади Государственного флага на Приморском бульваре в Баку.

Причиной неприятного запаха, по словам специалистов, стало отступление морской воды, которое привело к обнажению донных отложений.

В Управлении Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов заявили, что на участке от Аг Шехер до Площади Государственного флага зафиксированы нефтяные пятна, а также усиление запаха и загрязнений. С целью изучения характера загрязнения и уровня распространения нефтяных отходов вдоль побережья были взяты пробы морской воды и почвы.

В настоящее время проверки продолжаются.

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