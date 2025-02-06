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Суд бессрочно заблокировал указ Трампа

First News Media10:05 - Сегодня
Суд бессрочно заблокировал указ Трампа

Суд в американском штате Мэриленд на неопределенный срок заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения.

Об этом сообщает газета New York Times.

Как отмечает издание, действие нового предварительного судебного запрета распространяется на всю страну и, в отличие от временной блокировки суда Сиэтла, не имеет крайнего срока.

По данным газеты, в большинстве случаев предварительный судебный запрет остается в силе до его отмены судом более высокой инстанции или решения по делу.

«Исполнительный указ (Трампа) противоречит простым формулировкам 14-й поправки к Конституции США и 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом», - приводит газета слова окружного судьи Мэриленда Дебры Бордман.

Бордман также попросила Минюст назвать дела, которые могут подкрепить трактовку 14-й поправки администрации Трампа.

Издание подчеркивает, что дело в Мэриленде - это один из девяти исков, поданных из-за указа о получении гражданства.

Согласно тексту указа, который ранее подписал Трамп, право на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, например, в том случае, если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая, к примеру, туристическую или рабочую визу. В случае, если мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом США, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет.

Источник: РИА Новости

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