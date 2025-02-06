Посол Украины: Мы ценим поддержку Азербайджана и никогда не забудем ее

6 февраля 2025 года исполняется 33-я годовщина установления дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном.

Эта важная дата символизирует дружбу, взаимоподдержку и стратегическое партнерство между нашими странами. На протяжении трех десятилетий мы укрепляли связи в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах, закладывая прочные основы для дальнейшего сотрудничества.

Как сообщает 1news.az, об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своей авторской колонке.

«Наши дипломатические отношения имеют глубокие исторические корни. Еще в 1918 году между Украинской Державой и Азербайджанской Демократической Республикой были установлены официальные дипломатические контакты, что стало основой для современного партнерства. Это историческое наследие является важным свидетельством длительных дружественных связей между нашими народами», - отметил дипломат.

«С первых дней независимости Украины и Азербайджана наши народы всегда поддерживали друг друга. В Аллее шехидов в центре Баку похоронен, среди других Героев, украинский пилот Виктор Серёгин, который погиб 28 января 1992 года, управляя вертолетом в небе над Карабахом. А на стене посольства Украины в Азербайджане изображены портреты тех азербайджанцев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Украины. Мы склоняем головы перед подвигом наших Героев, вместе преодолеваем вызовы, совместно работаем над построением будущего и опираемся на принципы взаимного уважения. Наши страны последовательно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, отстаивая основные принципы международного права», - написал посол.

Дипломат также отметил, что Азербайджан является для Украины надежным партнером в сфере торговли и энергетики: «Оборот товаров и услуг между нашими государствами после значительного падения в 2022 году восстанавливается и постепенно растет, а стратегические инфраструктурные проекты, такие как развитие транспортного коридора, открывают новые возможности для бизнеса и регионального сотрудничества».

По его словам, не менее важными являются и гуманитарные связи.

«Вчера, 5 февраля 2025 года, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о выделении очередной помощи для энергетической системы Украины. Мы искренне благодарны, что с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину Азербайджан поддерживает, предоставляет гуманитарную помощь и содействует в разминировании территорий. Мы очень ценим это и никогда не забудем», - написал Ю.Гусев.

Образовательный и культурный обмен между нашими странами за все эти годы стал надежным мостом, который способствует укреплению взаимопонимания между народами, а совместные проекты в области науки, искусства, спорта и молодежных инициатив помогают сохранять и приумножать исторические традиции нашего партнерства, отметил дипломат.

Посол выразил благодарность азербайджанским друзьям и партнерам за их поддержку и сотрудничество.

«Верю, что взаимное доверие, совместные усилия и стремление к справедливому миру и развитию позволят нам еще больше углубить наши отношения и достичь новых высот», - заключил Ю.Гусев.