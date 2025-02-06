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Армения

Армянские власти нашли замену грантам USAID

First News Media11:25 - Сегодня
Армянские власти нашли замену грантам USAID

Власти Армении нашли способ продолжить деятельность НПО, лишенных грантов Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщает газета «Грапарак», развивая тему.

«Принято решение, что эти организации должны финансироваться не из государственных средств, а за счет олигархов, приближенных к властям.

Около 10 олигархам, приближенным к высшим эшелонам власти, уже заявили, что они обязаны финансировать сеть западных агентств, чтобы те в эфирах продолжали защищать власть премьер-министра Армении Никола Пашиняна», - пишет издание.

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