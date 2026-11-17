Любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут законной целью российских военных, Париж должен это осознавать.

Как передает ТАСС, об этом заявила RT официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается мер с нашей стороны, то их будут принимать не в Министерстве иностранных дел, а в Министерстве обороны и Генштабе ВС РФ. Как заявил президент России Владимир Путин, иностранные войска на Украине — в случае их размещения — станут законной целью для российских военных. Надеемся, что в Париже это осознают», — сказала она, комментируя информацию о размещении французских военных на Украине.