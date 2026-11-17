Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18–19 ноября, сообщил РБК.

В рамках визита российский лидер проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также примет участие в трехсторонней встрече с ним и президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, 18 ноября Путин выступит на Деловом саммите АТЭС, после чего проведет ряд двусторонних встреч, среди которых — переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном.

Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября. Ее проведение подтвердили Кремль, Белый дом и МИД Китая. Трамп ранее заявил, что намерен обсудить с российским и китайским лидерами ситуацию на Украине, Иран, ядерное разоружение, а также вопросы экономики и торговли.

Ушаков также сообщил, что Москва и Вашингтон прорабатывают отдельную двустороннюю встречу Путина и Трампа. По его словам, стороны уже согласовали некоторые темы переговоров.

Источник: РБК