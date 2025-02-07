В одном из районов Баку изменен график работы светофоров - Причина

В связи с проведением ремонтных работ изменен график работы светофоров для устранения транспортных заторов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

Из-за ремонта на пересечении улиц Ашуга Моллы Джумы и Заура Нудирелиева в Наримановском районе, между кольцами на улице Ахмеда Раджабли, возникла плотность движения на перекрестке улиц Дамджилы и Ардебиль с улицей Заура Нудирелиева.

Для устранения заторов сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом МВД увеличили время работы зеленого сигнала светофора на 10 секунд, что способствовало улучшению движения транспортных средств.

После завершения ремонтных работ, проводимых соответствующими государственными органами, график работы светофоров будет восстановлен в прежнем режиме.