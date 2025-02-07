В Азербайджане ожидается снег и гололёд

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что с утра в некоторых районах полуострова возможен снег с дождем. Ожидается сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью будет +2°, днем +3°. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-75%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами с переменными осадками, а в горных и предгорных районах — снег. На отдельных участках возможны интенсивные осадки. В некоторых местах временами будет туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 4° тепла, днём — от 5 до 8° тепла. В горах ночью ожидается от 5 до 10° мороза, а в высокогорных районах — от 10 до 15° мороза. Днём температура в горах будет колебаться от 2 до 6° мороза.

В некоторых горных районах возможен гололёд на дорогах.