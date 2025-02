Ужас в Конго: Изнасилованы и заживо сожжены более 160 женщин – ФОТО - ВИДЕО

В Конго сотня мужчин-заключенных ворвалась в женское крыло тюрьмы. Они изнасиловали и заживо сожгли более 160 женщин, а также 28 детей, которые содержались вместе с матерями.

Это массовое зверское убийство произошло во время побега около 4000 осужденных из тюрьмы «Мунцензе» в городе Гома на прошлой неделе, когда боевики М23 вступили в смертельную перестрелку с конголезской армией. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет ООН.

«Был крупный побег из тюрьмы, в котором участвовали 4000 заключенных. В той же тюрьме находилось несколько сотен женщин… Их всех изнасиловали, а затем подожгли женское крыло. Вследствие этого все они погибли», — заявила Ван де Перре, заместитель главы миротворческих сил ООН в Гоме.

Местные СМИ, в свою очередь, сообщают, что в ходе беспорядков охранники расстреляли заключенных, пытавшихся остановить массовый побег, а число погибших женщин варьируется от 165 до 167.

