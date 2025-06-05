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Обвиняемый Левон Мнацаканян рассказал в суде о поручениях, полученных из Армении во время Апрельских боев

First News Media20:20 - Сегодня
Обвиняемый Левон Мнацаканян рассказал в суде о поручениях, полученных из Армении во время Апрельских боев

В Бакинском военном суде на очередном заседании по уголовному делу лиц армянского происхождения обвиняемый Левон Мнацаканян ответил на вопросы прокурора относительно Апрельских боев, произошедших в 2016 году.

Как сообщает Report, он заявил, что в то время был "министром обороны" непризнанного режима и докладывал о происшествии начальнику оперативного управления вооруженных сил Армении Артаку Давтяну и начальнику генерального штаба Юрию Хачатурову.

"После моего доклада начальник генерального штаба дал указание вывести даже резервы в районы сосредоточения", - добавил он.

Обвиняемый также перечислил задачи, полученные от вооруженных сил Армении во время Апрельских боев. Эти задачи включали усиление передовой линии, вывод резервов в соответствующие районы, проведение дополнительного комплектования и использование всех средств для предотвращения наступления противника.

Левон Мнацаканян сообщил, что во время Апрельских боев они использовали оружие "Д-20", "Д-30", ракеты "Град" и стрелковое оружие.

Отметим, что судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении, продолжится 12 июня.

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