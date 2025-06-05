Минздрав сделал заявление по поводу деятельности не имеющего медицинского образования псевдохирурга

В частной медицинской клинике Mayomed была проведена проверка в связи с тем, что там оказывал косметологические услуги не имеющий медицинского образования Нихад Асланов.

Как сообщили «Qafqazinfo» в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения, по результатам проверки клиника была привлечена к административной ответственности. В отношении учреждения составлены протоколы согласно соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях и применены штрафные санкции.

Позже руководство Mayomed предоставило официальную информацию о том, что Нихад Асланов не осуществляет трудовую деятельность в клинике.

В связи с новыми видеокадрами, на которых зафиксированы нарушения с участием Асланова, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

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