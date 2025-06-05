В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО

5 июня продолжилось заседание судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание власти и других многочисленных преступлений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В ходе судебного разбирательства сначала было объявлено о присоединении к защите подсудимого Давида Ишханяна нового адвоката. Д. Ишханян заявил, что не возражает против своего нового адвоката. Он напомнил, что на одном из предыдущих судебных разбирательств он говорил, что хочет ознакомиться с протоколами судебного заседания от 26 мая, и сообщил, что наряду с этой датой он также хочет ознакомиться с протоколами судебных заседаний от 24 мая.

Судья Зейнал Агаев сообщил подсудимому, что в ближайшее время будут созданы условия для ознакомления с протоколами судебного заседания, и что в это время он сможет ознакомиться с желаемым им протоколом.

Суд рассмотрел документы по фактам преднамеренного нанесения ущерба экологии и экономике Азербайджанской Республики в ходе агрессивной войны, развязанной Республикой Армения.

Было заявлено, что после освобождения оккупированных территорий Азербайджанской Республики на этих территориях были проведены проверки, в ходе которых был определен ущерб, нанесенный каждому району и селу.

В документах, изученных с участием помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, перечислен ущерб, нанесенный природе и экономике в Зангиланском, Джебраильском, Физулинском, Губадлинском, Агдамском, Ходжавендском, Шушинском, Тертерском, Лачинском, Кяльбаджарском районах и селах этих районов. Этот ущерб включает как уничтожение деревьев, так и незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Представленные фотографии доказали, что деревья были уничтожены не естественным путем, а преднамеренно.

Суд также продемонстрировал снимки, сделанные из космоса, о незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, в том числе сырьевых и рудных месторождений, в регионах, которые некогда находились под оккупацией.

Было заявлено, что в течение 1992-2023 годов под руководством и при участии обвиняемых - Арутюняна Араика Владимири, Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Ишханяна Давида Рубени, Манукяна Давида Азатини, Бабаяна Давида Клими, Мнацаканяна Левона Генриковича и других на оккупированных территориях были разграблены подземные и поверхностные природные ресурсы, принадлежащие азербайджанскому народу и государству.

Согласно документам, исследованным с участием государственного обвинителя Фуада Мусаева, доходы или иные материальные ценности, полученные в результате разграбления, направлялись на финансирование армянской армии, вооруженных формирований, сформированных преступной организацией, наемников, привезенных из иностранных государств, на обеспечение их различными видами оружия, одеждой, продуктами питания и другими необходимыми нуждами, на повышение боеспособности вооруженных формирований, входящих в преступные организации. Таким образом, обеспечивалось увеличение финансовых источников для дальнейшего усиления преступной деятельности, а также составление преступных планов в координации с политическим и военным руководством Республики Армения.

Затем были представлены имеющиеся сведения об эксплуатации указанных руды, сырья и других природных ресурсов посредством компаний и предприятий, организованных и управляемых членами преступной организации.

Было также подчеркнуто, что соответствующие природные и сырьевые-рудные ресурсы на указанных территориях эксплуатировались под непосредственным руководством и контролем ведущих членов указанной преступной организации.

Суд также рассмотрел документы, связанные с незаконным строительством и эксплуатацией гидроэлектростанций (ГЭС) на территориях Азербайджана в период оккупации.

Затем суд показал видеозапись военного «парада», проведенного в ранее оккупированном городе Ханкенди Азербайджана в мае 2012 года, снятую армянами. Левон Мнацаканян был приглашен на трибуну, начальник отдела управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов задал ему вопросы. Левон Мнацаканян, занимавший высокие должности в вооруженных силах Армении, в том числе заместителя начальника генштаба и «министра обороны» при так называемом режиме, сначала ответил на вопросы о «параде» во время допроса. Он сказал: «При проведении «парадов» мы опирались на опыт бывшего СССР. Обычно для «парадов» организовывался базовый годовой план подготовки. Также основой для проведения этих «парадов» были годовщины - 5, 10, 15, 20, 25 лет. Если вы спросите о моей связи с «парадами», то я был начальником штаба «армии обороны» в 2012 году. Я был ответственным за подготовку этого «парада». Во время «парада» я представлял личный состав «командующему армией», который, в свою очередь, отчитывался перед «главой страны».

Кроме того, я также участвовал в двух или трех парадах в Республике Армения».

Он заявил, что «парад» был посвящен 20-летию так называемой «армии» самопровозглашенного режима, и в ответ на вопрос прокурора отметил, что в то время использовался термин «Йератон», что в переводе с армянского означает «тройной праздник», по этому и случаю и был организован «парад». Эти три даты включали: 8 мая - день оккупации Шуши, 9 мая - День Победы во Второй мировой войне и день создания «армии» самопровозглашенного режима.

В видеокадрах отмечается, что командовал парадом генерал-майор Левон Мнацаканян - «первый заместитель командующего и начальник штаба» так называемой «армии» самопровозглашенного режима. «Парад» принимал так называемый «министр обороны» Мовсес Акопян.

Обвиняемый также назвал имена других участников «парада»:

«Назову справа налево: «спикер парламента» Ашот Гулян, религиозный деятель Сервазан, в ту пору министр обороны Республики Армения Сейран Оганян, «президент» Бако Саакян, экс-президент Армении Серж Саргсян (на тот момент действующий президент - ред.), католикос, а также второй президент Армении Роберт Кочарян, Аркадий Гукасян и занимавший тогда пост «премьер-министра» Араик Арутюнян».

Левон Мнацаканян сообщил, что на «параде» были представлены все виды артиллерийских вооружений и добавил: «D-30, D-20, противотанковые средства, БМ-21 «Град», самоходные артиллерийские установки... Были ракетные комплексы, если не ошибаюсь, «Смерч» и «Точка-У». Из бронетехники - танки и боевые машины пехоты».

Он также заявил, что часть вооружений, использованных на «параде», была доставлена из Армении, и отметил: «На этом «параде» присутствовали такие виды оружия, которых не было в арсенале «армии обороны». Однако они были привезены специально для проведения военного «парада». По-моему, «БМ-80», «Точка-У», «Смерч» были доставлены из Армении».

Левон Мнацаканян подчеркнул, что так называемая «армия» режима считалась частью вооруженных сил Армении, а назначение на должность «командующего» происходило по представлению министра обороны Армении и утверждалось президентом этой страны.

«Позднее это назначение стало осуществляться уже премьер-министром Армении», - добавил он.

Обвиняемый также сообщил, что для нужд так называемой «армии» составлялся список необходимого вооружения, на основании которого оно поставлялось из Армении. При этом, по его словам, за это не взималась никакая плата.

Кроме того, Левон Мнацаканян ответил на вопросы, касающиеся обстрелов Агдама, Тертера, Физули, Агджабеди и других районов из крупнокалиберного и иного оружия в апреле 2016 года - в период событий, условно называемых «Апрельскими боями». Обвиняемый заявил, что в тот момент они якобы выступали не в роли нападающей, а обороняющейся стороны.

Обвиняемый заявил, что во время событий командиры дивизий докладывали ему обстановку:

«Они докладывали мне и просили принять соответствующие решения. Эти решения были мною утверждены».

Он также сообщил, что информировал о происходящем начальника оперативного управления вооруженных сил Армении Артака Давтяна и начальника генерального штаба Юрия Хачатурова:

«После моего доклада начальник генштаба отдал распоряжение вывести в районы сосредоточения даже резервы».

Обвиняемый перечислил задачи, которые были им получены от вооруженных сил Армении в ходе Апрельских боев.

Среди них - усиление передовой, выдвижение резервов в соответствующие районы, дополнительное укомплектование личным составом, а также использование всех средств для отражения наступления противника.

Левон Мнацаканян заявил, что в апреле 2016 года использовались артиллерийские орудия «Д-20», «Д-30», реактивные снаряды «Град», а также стрелковое оружие.

По его словам, в ту пору они не открывали огонь по гражданским лицам.

Судебный процесс продолжится 12 июня.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.