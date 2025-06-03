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Песков: Встреча Путина, Зеленского и Трампа в ближайшее время вряд ли возможна

First News Media14:50 - Сегодня
Песков: Встреча Путина, Зеленского и Трампа в ближайшее время вряд ли возможна

Встреча президентов России, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа в ближайшее время вряд ли возможна.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин поддерживает идею контактов, но он считает, что они должны быть хорошо подготовлены»,— сказал представитель Кремля журналистам.

«Эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне»,— добавил Дмитрий Песков.

Турция после переговоров России и Украины в Стамбуле планирует выступить с инициативой организации саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского, cказал накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он не исключил, что во встрече может принять участие и Дональд Трамп.

Американский президент готов к таким переговорам, сообщил Белый дом.

Источник: Коммерсант

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