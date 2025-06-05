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Запрошено наказание для Олега Бакинского

First News Media21:00 - Сегодня
Запрошено наказание для Олега Бакинского

Состоялось очередное заседание суда по уголовному делу украинского миллионера Олега Крапивина (известный в криминальном мире как «Олег Бакинский») и Константина Кучера, арестованных в Азербайджане по обвинению в хулиганстве.

Как передает АПА, сегодня на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева было объявлено о завершении следствия.

Гособвинитель Турал Ягубов запросил для Кучеры 14 лет, для Крапивина - 3 года лишения свободы.

Адвокат потерпевшего Самир Исаев заявил, что согласен с государственным обвинителем. Он попросил суд удовлетворить поданный гражданский иск. Адвокаты защиты попросили время для выступления.

Следующее заседание назначено на 20 июня.

Отметим, «Олег Бакинский» в прошлом году был задержан полицией в Баку по обвинению в хулиганстве против гражданина России. Ему было предъявлено обвинение по ст. 221.3 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопряженное с применением насилия к потерпевшему, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества). В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее ему было предъявлено обвинение по ст. 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК.

Вместе с «Олегом Бакинским» виновным по уголовному делу признан и Константин Кучер, занимавший в 2010-2011 годах должность заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации.

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