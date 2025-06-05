«Балерина капучино»: невинный юмор или угроза детской психике? – ФОТО - ВИДЕО

В 2025 году интернет-культура достигла новой точки кипения: мемы, созданные с помощью искусственного интеллекта, заполонили социальные сети, вызывая одновременно смех и беспокойство. Этой новой эпохе мемов есть название – брейнрот.

Брейнрот – это термин, описывающий интернет-контент, в основном созданный при помощи ИИ, который характеризуется абсурдностью, хаотичностью и порой шокирующим содержанием. И, как кажется, уже почти каждый видел данные видео у себя ленте, что вызывают действительно смешанные чувства. Ко всему этому, всем известные имена, что звучали в последнее время отовсюду – Тралалеро Тралала, Бомбардиро Крокодило, Балерина Капучино и Бомбомбини Гусини.

Появившись в 2025 году, данные персонажи и видео с их участием заполонили интернет. Это называется итальянским брейнротом – они характеризуются абсурдными изображениями, созданными с помощью генеративного искусственного интеллекта, и сопровождаются синтезированной "итальянской" озвучкой, которая часто является бессмысленной. Персонажи — гибриды животных с повседневными предметами, едой или оружием носят итальянизированные имена и представляют собой сочетание сюрреализма, визуальной тревожности и интернет-иронии, отражая постироничный юмор. Хотя тренд начался в Италии, он быстро распространился по всему миру, включая Индонезию, США, Южную Корею и многие испаноязычные страны. Различные бренды начали использовать этих персонажей в маркетинговых целях, создавая собственных героев, таких как "Балерина Плейнеича" от Ryanair.

Несмотря на невинное начало, что в основном было направлено на детскую аудиторию, отчего и носило в себе типичные для незрелого разума элементы, эти видео стали перерастать в нечто большее. И в нечто более тревожное.

Так, например, некоторые видео содержат богохульные высказывания и оскорбления, что вызывает критику со стороны религиозных сообществ. Кроме того, также генерировались видео, направленные на разжигание ненависти - видео с Bombardiro Crocodilo инсинуируют бомбёжки в Газе, а голос ИИ рассказывает, как он «бомбит детей в Газе» — многие отметили в этом пренебрежение реальной трагедией. Не стоит игнорировать ужасающий факт того, что данный контент всё еще направлен в большинстве своём на детей. И то, что для взрослого человека может быть очевидным абсурдом и вредоносным контентом, для ребёнка становится почвой для формирования определенного мировоззрения. Это становится ещё одним напоминанием того, что на данный момент социальные сети во многом влияют на мышление и формирование сознания детей.

Тем не менее, итальянский брейнрот является не единственным примером абсурдного юмора. Ведь на данный момент точно такую же популярность имеют сюжетные видео с котами, сгенерированные при помощи искусственного интеллекта. Они на первый взгляд милые и безобидные, но под маской невинности скрываются шокирующие и тревожные элементы, вызывающие обеспокоенность.

Таким образом, платформы, такие как YouTube, столкнулись с новой волной проблемного контента, получившей название "Elsagate 2.0". ИИ-сгенерированные видео, маскирующиеся под детский контент, содержат сцены насилия, ужаса и других неподобающих элементов. Несмотря на усилия платформ по удалению такого контента, множество подобных видео не перестает появляться, отчего дети продолжают наблюдать такого рода контент. Стоит упомянуть, что, по словам психологов, такие видео могут оказывать негативное влияние на психику детей. Сочетание милых образов с тревожными сюжетами может вызывать у детей страх, тревогу и дезориентацию. Кроме того, постоянное потребление такого контента может привести к снижению чувствительности к насилию и другим негативным явлениям.





Да, новый формат мемов и то, что во многом это является полностью работой, сгенерированной искусственным интеллектом, – действительно удивляет. Так или иначе, но отрицать отчасти вредоносность такого контента невозможно, а платформы, такие как YouTube, предпринимают шаги по борьбе с проблемным AI-контентом, включая удаление видео и блокировку каналов. Однако, учитывая скорость появления нового контента, этих мер недостаточно. Поэтому необходимы более строгое регулирование и разработка эффективных инструментов для выявления и удаления неподобающего контента.

Источники: TikTok, Instagram, Youtube

Джамиля Суджадинова