 «Балерина капучино»: невинный юмор или угроза детской психике? – ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

«Балерина капучино»: невинный юмор или угроза детской психике? – ФОТО - ВИДЕО

First News Media18:50 - Сегодня
«Балерина капучино»: невинный юмор или угроза детской психике? – ФОТО - ВИДЕО

В 2025 году интернет-культура достигла новой точки кипения: мемы, созданные с помощью искусственного интеллекта, заполонили социальные сети, вызывая одновременно смех и беспокойство. Этой новой эпохе мемов есть название – брейнрот.

Брейнрот – это термин, описывающий интернет-контент, в основном созданный при помощи ИИ, который характеризуется абсурдностью, хаотичностью и порой шокирующим содержанием. И, как кажется, уже почти каждый видел данные видео у себя ленте, что вызывают действительно смешанные чувства. Ко всему этому, всем известные имена, что звучали в последнее время отовсюду – Тралалеро Тралала, Бомбардиро Крокодило, Балерина Капучино и Бомбомбини Гусини.

Появившись в 2025 году, данные персонажи и видео с их участием заполонили интернет. Это называется итальянским брейнротом – они характеризуются абсурдными изображениями, созданными с помощью генеративного искусственного интеллекта, и сопровождаются синтезированной "итальянской" озвучкой, которая часто является бессмысленной. Персонажи — гибриды животных с повседневными предметами, едой или оружием носят итальянизированные имена и представляют собой сочетание сюрреализма, визуальной тревожности и интернет-иронии, отражая постироничный юмор. Хотя тренд начался в Италии, он быстро распространился по всему миру, включая Индонезию, США, Южную Корею и многие испаноязычные страны. Различные бренды начали использовать этих персонажей в маркетинговых целях, создавая собственных героев, таких как "Балерина Плейнеича" от Ryanair.

Несмотря на невинное начало, что в основном было направлено на детскую аудиторию, отчего и носило в себе типичные для незрелого разума элементы, эти видео стали перерастать в нечто большее. И в нечто более тревожное.

Так, например, некоторые видео содержат богохульные высказывания и оскорбления, что вызывает критику со стороны религиозных сообществ. Кроме того, также генерировались видео, направленные на разжигание ненависти - видео с Bombardiro Crocodilo инсинуируют бомбёжки в Газе, а голос ИИ рассказывает, как он «бомбит детей в Газе» — многие отметили в этом пренебрежение реальной трагедией. Не стоит игнорировать ужасающий факт того, что данный контент всё еще направлен в большинстве своём на детей. И то, что для взрослого человека может быть очевидным абсурдом и вредоносным контентом, для ребёнка становится почвой для формирования определенного мировоззрения. Это становится ещё одним напоминанием того, что на данный момент социальные сети во многом влияют на мышление и формирование сознания детей.

@coffeerush24 #italianbrainrot #trallalerotrallala #brainrot #fyp ♬ original sound - Coffeeeee

@bombardino_crocodilo_og #day6 #every #everyday ##tralalerotralala🗣🔥 #brainrot #crocodile #bombardino #🐊💣 ♬ sonido original - BOMBARDINO CROCODILO

@italianbrainrot_ufficial trallallero trallalla converted to islam, mashallah brother! #funny #ai #rottenitalianbrain #bombardiro #trallallero #italianbrainrot #brainrot #meme ♬ suono originale - rottenitalianbrain

Тем не менее, итальянский брейнрот является не единственным примером абсурдного юмора. Ведь на данный момент точно такую же популярность имеют сюжетные видео с котами, сгенерированные при помощи искусственного интеллекта. Они на первый взгляд милые и безобидные, но под маской невинности скрываются шокирующие и тревожные элементы, вызывающие обеспокоенность.

Таким образом, платформы, такие как YouTube, столкнулись с новой волной проблемного контента, получившей название "Elsagate 2.0". ИИ-сгенерированные видео, маскирующиеся под детский контент, содержат сцены насилия, ужаса и других неподобающих элементов. Несмотря на усилия платформ по удалению такого контента, множество подобных видео не перестает появляться, отчего дети продолжают наблюдать такого рода контент. Стоит упомянуть, что, по словам психологов, такие видео могут оказывать негативное влияние на психику детей. Сочетание милых образов с тревожными сюжетами может вызывать у детей страх, тревогу и дезориентацию. Кроме того, постоянное потребление такого контента может привести к снижению чувствительности к насилию и другим негативным явлениям.


Да, новый формат мемов и то, что во многом это является полностью работой, сгенерированной искусственным интеллектом, – действительно удивляет. Так или иначе, но отрицать отчасти вредоносность такого контента невозможно, а платформы, такие как YouTube, предпринимают шаги по борьбе с проблемным AI-контентом, включая удаление видео и блокировку каналов. Однако, учитывая скорость появления нового контента, этих мер недостаточно. Поэтому необходимы более строгое регулирование и разработка эффективных инструментов для выявления и удаления неподобающего контента.

Источники: TikTok, Instagram, Youtube

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
561

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан

Общество

Обвиняемый Левон Мнацаканян рассказал в суде о поручениях, полученных из Армении ...

Политика

Азербайджан в очередной раз избран членом Исполнительного совета CEU

Мнение

Мецаморская АЭС: «Внутреннее дело» Армении или «бомба замедленного действия» для ...

Мнение

«Балерина капучино»: невинный юмор или угроза детской психике? – ФОТО - ВИДЕО

Мецаморская АЭС: «Внутреннее дело» Армении или «бомба замедленного действия» для всего региона?

Пока ГРУ взламывает азербайджанские серверы, Украина уничтожает российские бомбардировщики

​​​​​​​Baku Energy Week: 30 лет стратегического лидерства Азербайджана в глобальной энергобезопасности

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Мецаморская АЭС: «Внутреннее дело» Армении или «бомба замедленного действия» для всего региона?

​​​​​​​Baku Energy Week: 30 лет стратегического лидерства Азербайджана в глобальной энергобезопасности

ЕС и Азербайджан: проверка на справедливость и равноправие

«Балерина капучино»: невинный юмор или угроза детской психике? – ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Starlink официально зарегистрирован в Азербайджане

Сегодня, 20:40

Обвиняемый Левон Мнацаканян рассказал в суде о поручениях, полученных из Армении во время Апрельских боев

Сегодня, 20:20

Азербайджан в очередной раз избран членом Исполнительного совета CEU

Сегодня, 20:00

PFL стал победителем Кубка Азербайджана по футзалу - ФОТО

Сегодня, 19:45

Минздрав сделал заявление по поводу деятельности не имеющего медицинского образования псевдохирурга

Сегодня, 19:30

Обнародованы результаты выпускного экзамена учащихся 9-х классов

Сегодня, 19:10

«Балерина капучино»: невинный юмор или угроза детской психике? – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:50

АЖД впервые запускает скоростные пассажирские поезда по маршруту Баку-Газах-Баку

Сегодня, 18:30

Количество туристов из Китая в Азербайджан выросло до 70 процентов

Сегодня, 18:15

Наркодоставка под видом хлеба в Баку: изъяли 14 кг марихуаны - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Выявлены многочисленные факты незаконной вырубки деревьев в Баку и ряде районов страны

Сегодня, 17:42

МВД: Продажа и забой жертвенных животных вне специально отведенных мест запрещены

Сегодня, 17:26

Yango Ride запускает программу поддержки водителей с сертификатами

Сегодня, 17:17

Иреван объяснил, почему согласился на два последних пункта в тексте мирного договора с Баку

Сегодня, 17:07

Родители не чистили детям зубы и попали в тюрьму

Сегодня, 17:02

Молодые таланты представили инновационные решения для социального воздействия — Trendyol и PASHA Holding провели идеатон - ФОТО

Сегодня, 16:55

В Азербайджане произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:51

Мирзоян: процесс делимитации границы с Азербайджаном не зашел в тупик

Сегодня, 16:43

Утвержден новый порядок информирования должников, которым запрещено выезжать из страны

Сегодня, 16:36

Установлено убийство пропавшего жителя Лерика

Сегодня, 16:28
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36