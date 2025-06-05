Количество туристов из Китая в Азербайджан выросло до 70 процентов
Имеются большие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере туризма. С июля 2024 года граждане Китая могут путешествовать в Азербайджан без визы по общегражданским паспортам.
В январе-апреле этого года количество туристов, прибывших в Азербайджан из Китая, увеличилось до 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем (Гуандун).
Подписанное же между нашими странами соглашение о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта, еще больше увеличит количество поездок между двумя странами», - отметил он.