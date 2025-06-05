Обнародованы результаты выпускного экзамена учащихся 9-х классов

Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил результаты выпускного экзамена на уровне общего (9-летнего) среднего образования, который прошёл 27 апреля 2025 года.

Участники могут ознакомиться со своими результатами, а также с графическим изображением ответного бланка на портале eservices.dim.gov.az, введя рабочий номер и номер удостоверяющего документа или FIN-код.

Кроме того, баллы по каждому предмету можно получить по SMS, отправив соответствующий код с экзаменационного листа на короткий номер 7727.

Максимальный балл — 300 — набрали 9 участников. Из 51 908 зарегистрированных учеников 354 не явились на экзамен, а результаты трёх участников были аннулированы за нарушение правил.

Апелляционная комиссия будет работать с 11 по 13 июня. Жалобы принимаются исключительно в электронном формате с обязательным указанием спорного задания и обоснования претензии.