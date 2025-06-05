Трамп пригрозил жесткими санкциями против России и Украины

Российская Федерация готовится в очередной раз атаковать Украину, назвав это "ответом" на операцию Службы безопасности Украины "Паутина".

Как передает УНИАН, об этом во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он отметил, что Вашингтон и Берлин "недовольны" кровопролитием в Украине, однако верят, что в конце концов смогут его остановить:

"Путин получил сильный удар, и я не думаю, что он играет в игры. Он сказал, что у них нет другого выбора, кроме как напасть. И это, вероятно, будет не очень приятно. Я сказал: "Не делайте этого, вы не должны этого делать".

"Дедлайн для санкций против России у меня в голове. Мы будем очень жесткими. Это может касаться обеих стран", - отметил он.