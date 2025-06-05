PFL стал победителем Кубка Азербайджана по футзалу - ФОТО

Сегодня прошел финальный матч Кубка Азербайджана по футзалу.

В решающем матче встретились команды «Араз-Нахчыван» и ПФЛ (Професиональная футбольная лига). Хотя «Араз-Нахчыван», уступавший в счете, и восстановил статус-кво (1:1), но затем пропустил шесть мячей. В итоге ПФЛ выиграла Кубок Азербайджана со счетом 7:1.

В матче тренером команды ПФЛ был президент организации Эльхан Самедов.

Отметим, что в декабре прошлого года, во время поездки в Ханкенди в связи с организационными работами по проведению матча 1/8 финала Кубка Азербайджана между "Карабахом" и МОИК, автомобиль с руководством ПФЛ попал в аварию на участке дороги Евлах-Агдам-Лачин, проходящем по территории Агдамского района.

До этого инцидента Эльхан Самедов выполнял функции играющего тренера в команде ПФЛ. Несмотря на продолжающийся восстановительный процесс после аварии, президент организации, находясь на скамейке запасных, продолжил руководить командой.