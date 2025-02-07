Руководитель Администрации Президента Самир Нуриев представил коллективу новоназначенного министра финансов - ФОТО

7 февраля руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев представил коллективу новоназначенного министра финансов Сахиля Бабаева.

Выступая на церемонии представления, Самир Нуриев сказал, что формирование и развитие современной финансовой системы в независимой Азербайджанской Республике связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Он отметил, что после возвращения великого лидера к власти в начале 1990-х годов, как во всех других сферах, была обеспечена стабильность и в экономической и финансовой областях, благодаря последовательным и целенаправленным реформам создана устойчивая финансовая система.

Руководитель Администрации Президента подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел большой путь развития, в результате осуществленных экономических реформ, обеспечения прозрачности, улучшения инвестиционного климата достигнуты стремительный экономический рост и эффективное управление государственными финансами.

Отметив, что деятельность Министерства финансов как органа, реализующего финансовую политику и организующего управление государственными финансами в Азербайджанской Республике, находится под постоянным контролем Президента Ильхама Алиева, Самир Нуриев довел до внимания поручения главы государства, связанные с задачами, стоящими перед ведомством, выразил надежду, что для выполнения этих задач будут мобилизованы все возможности, пожелал новоназначенному министру финансов и всему коллективу успехов в этом деле.

Источник: АЗЕРТАДЖ