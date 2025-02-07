В США подросток с оружием ворвался в аэропорт и потребовал самолет, пишет Metro.

Как сообщают СМИ, 15-летний подросток устроил переполох в региональном аэропорту Тексарканы, Арканзас, ворвавшись на территорию с автоматом и пистолетом и потребовав предоставить ему самолет.

На выходе из здания подросток столкнулся с пилотом частного авиапредприятия, который, увидев угрозу, достал собственное огнестрельное оружие и приказал злоумышленнику лечь на землю. Школьник подчинился, после чего был обезоружен и задержан.

Личность подростка, который не является местным жителем, пока не разглашается. Ему предъявлены обвинения в угрозе терроризма первой степени, тяжком нападении и попытке тяжкого ограбления. Он содержится в центре для несовершеннолетних.

Источник: Газета.ру