На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим
Ограничение скорости на некоторых полосах дороги Зыхский круг — Международный аэропорт Гейдар Алиев снижено на 20 км/ч.
Как сообщает 1news.az, информацию об этом предоставил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Также на всех информационных табло в Баку, отображающих скорость, появилась отметка о «сильном ветре».
Водителей просят учитывать погодные условия и строго соблюдать установленные ограничения скорости.
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