На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим

Ограничение скорости на некоторых полосах дороги Зыхский круг — Международный аэропорт Гейдар Алиев снижено на 20 км/ч.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом предоставил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Также на всех информационных табло в Баку, отображающих скорость, появилась отметка о «сильном ветре».

Водителей просят учитывать погодные условия и строго соблюдать установленные ограничения скорости.