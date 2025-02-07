В результате развязанной Арменией агрессивной войны Азербайджану был нанесен ущерб на сумму более 19 млрд манатов

В результате агрессивной войны, проводимой вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении были оккупированы и на протяжении многих лет удерживались под оккупацией 12 городов, 18 поселков, 895 сел, в целом 925 населенных пунктов, являющихся суверенными территориями Азербайджана, тем самым причинен ущерб по 37168 единицам имущества, находившихся в частной и государственной собственности, на сумму свыше 19 млрд манатов.

Об этом заявила гособвинитель Тарана Мамедова, оглашая обвинительный акт на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.