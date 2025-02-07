Мать и сын отравились угарным газом в Гяндже

В Гяндже зарегистрирован случай отравления угарным газом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории города.

Л.Джафарова (1990 г.р.) и ее сын Омар Джафаров (2011 г.р.) были госпитализированы с диагнозом отравление.

Мать и ребенок получили неотложную медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По информации, отравление произошло в гостиной их дома.

В настоящее время проводится расследование по факту происшествия.