Новые рейсы из Мингячевира в Шушу: стоимость билетов и расписание

С 8 февраля Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта запускает регулярный автобусный рейс из Мингячевира в Шушу.

Как сообщили в Агентстве, рейсы будут выполняться ежедневно: отправление с Мингячевирского автовокзала в 08:00, а из Шуши — в 16:00, передает 1news.az.

Стоимость билета в одну сторону по маршруту Мингячевир-Шуша-Мингячевир составляет 5,5 маната. Промежуточные пункты на маршруте — города Ходжалы и Ханкенди. Стоимость билета до Ходжалы составляет 4,5 маната, до Ханкенди — 5 манатов.

Билеты можно приобрести исключительно онлайн через портал biletim.az.

При покупке билетов необходимо наличие разрешений, соответствующих правилам въезда на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.