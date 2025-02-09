Уволена воспитательница столичного детсада, ударившая ребенка - ВИДЕО

В соцсетях распространилась информация о применении физического насилия к детям в бакинском детском саду Orbita.

Согласно данным Oxu.Az, после появления кадров руководство учреждения немедленно вмешалось в ситуацию и провело расследование.

По итогам расследования учительница Диана Максимовна Бахеддинова, применявшая насилие к детям, была уволена. Кроме того, были приняты дисциплинарные меры в отношении других ответственных лиц детсада.

Руководство выразило глубокое сожаление в связи с инцидентом и дало соответствующие указания по усилению мер безопасности для предотвращения повторения подобных случаев.