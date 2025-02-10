С военнообязанными проводятся практические занятия

Практические занятия проводятся с военнообязанными в рамках учебных сборов, проходящих на основании плана подготовки на текущий год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В соответствии с планом сборов, с целью повышения боевой подготовки, знаний и навыков участников сборов их информируют о тактико-технических характеристиках находящегося на вооружении армии стрелкового оружия, обучают правилам обращения с ним, а также проводятся занятия по стрельбе.

Привлеченный к сборам личный состав успешно выполняет практические упражнения по стрельбе из стрелкового оружия.