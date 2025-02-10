Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна

Рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, включая пытки, наемничество, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма и другие преступления, продолжилось 10 февраля.

Как сообщает Report, его защитник, адвокат Авраам Берман, сославшись на отклонение ходатайств, поданных Варданяном, заявил, что состав суда заинтересован в уголовном преследовании, и заявил отвод судейской коллегии.