Паводок в Джалилабаде разрушил мост, пострадал автомобиль

Недавние сильные дожди затронули и Джалилабадский район.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, в селе Венлик из-за наводнения был повреждён мост через реку.

Это создало трудности в транспортном сообщении между районным центром и тремя соседними сёлами. Местные жители сообщают, что мост был временно отремонтирован, однако он остаётся в аварийном состоянии. Движение по мосту восстановлено, но требуется его полная реконструкция.

Ответственные службы сообщили, что после сильных дождей мост в селе Венлик оказался повреждён, и в ближайшее время будет проведён его ремонт.

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