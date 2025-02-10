В одном из районов Баку не будет газа

10 февраля с 10:00 в Насиминском районе была приостановлена подачи газа с целью подключения газопровода к источнику.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило ПО "Азеригаз".

На время ремонтно-монтажных работ будет приостановлено газоснабжение абонентов, проживающих на улицах Дж.Мамедгулузаде, Г.Алескерова, Г.Сарабского, А.Гурбанова, братьев Мардановых, Н.Везирова, М.Санани, А.Саххата, Н.Юсифбейли, И.Исмаилова, на территории Азербайджанского государственного медицинского университета и Клинического медцентра № 1.