Президент Турции утвердил соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере миграции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере миграции с Азербайджаном.

Текст документа был опубликован в официальном вестнике правительства Турции - Resmi Gazete.

Документ нацелен на взаимодействие двух братских стран в сфере борьбы с нелегальной миграцией.

Межправительственное соглашение о сотрудничестве Турции и Азербайджана в сфере миграции было подписано 6 июня 2024 года в Анкаре на церемонии с участием начальника Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсала Гусейнова и главы Управления миграции при МВД Турции Атиллы Тороса.