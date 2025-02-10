Начинается суд над военным экспертом, обвиняемым в разглашении сведений гостайны

Завершилось судебное расследование по уголовному делу военного эксперта Адалята Вердиева, обвиняемого в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Об этом сообщил АПА адвокат А.Вердиева Бахруз Байрамов.

Уголовное дело будет рассмотрено в Насиминском районном суде.

Отметим, что, по информации Генпрокуратуры, органами прокуратуры совместно с другими правоохранительными органами принимаются меры по противодействию распространению в средствах массовой информации и интернет-ресурсах информации, составляющей государственную тайну, а также информации, распространение которой запрещено законодательством. Как продолжение этих мероприятий, в ходе мониторинга субъектов СМИ и интернет-ресурсов было установлено, что 22 ноября начальник Штаба гражданской обороны Публичного юридического лица «Центр общественного здравоохранения и реформ» Минздрава Азербайджанской Республики, военный эксперт Адалят Вердиев, прошедший службу в качестве офицера в ВС Азербайджанской Республики, нанес серьезный ущерб интересам, обеспечивающим государственную безопасность и обороноспособность страны.



По факту было возбуждено уголовное дело, предварительное следствие поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

Следствием были выявлены основания для подозрения в том, что 22 ноября во время медиа-тура, организованного на освобожденные от оккупации территории, Адалят Вердиев, участвовавший в медиа-туре в качестве военного эксперта, после проведения видеосъемки с демонстрацией высот, на которых расположены боевые позиции Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, мест дислокации пограничных войск, их координат и оперативной обстановки и сопроводив это видео своими комментариями, опубликовал его в своем аккаунте в социальной сети так, чтобы его могло увидеть через этот аккаунт неограниченное количество подписчиков, то есть, используя свои служебные полномочия, нанёс серьезный ущерб с тяжелыми последствиями охраняемым законом интересам Азербайджанской Республики, обеспечивающим безопасность и обороноспособность государства.

На основании собранных доказательств Адалят Вердиев был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 284.1 (разглашение государственной тайны) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, на основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.