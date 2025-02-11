Спикер Госдумы предложил запросить в Конгрессе США списки людей в РФ, которых финансировало USAID

Российским властям надо запросить у Конгресса США списки людей на территории РФ, работу которых финансировало USAID.

Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам надо запросить списки у Конгресса, кого финансировали в России. Если они признали вражеской эту организацию, пускай дадут нам списки. Нам Конгресс пришлет списки, мы отдадим их в ФСБ», - сказал Володин.

Источник: ТАСС