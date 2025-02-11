Спикер Госдумы предложил запросить в Конгрессе США списки людей в РФ, которых финансировало USAID
Российским властям надо запросить у Конгресса США списки людей на территории РФ, работу которых финансировало USAID.
Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Нам надо запросить списки у Конгресса, кого финансировали в России. Если они признали вражеской эту организацию, пускай дадут нам списки. Нам Конгресс пришлет списки, мы отдадим их в ФСБ», - сказал Володин.
Источник: ТАСС
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