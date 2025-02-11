Без идеологии «Дашнакцутюна»: Пашинян раскрыл суть трансформации в «реальную Армению»

Премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что в Армении все эти годы руководствовались идеологией и повесткой партии «Дашнакцутюн», и сейчас в стране происходит идеологическая трансформация.

Свои соображения премьер озвучил на встрече с армянской общиной Франции, где сильны позиции «Дашнакцутюна».

«Мы не заметили, что с первых же дней основания Третьей республики в Армении была только одна партия – АРФ «Дашнакцутюн». Формально были и другие партии, но в реальности была идеология одной партии», - сказал он.

По его словам, все так или иначе функционирующие партии придерживались идеологии АРФД (в отношениях с Турцией и Азербайджаном – ред.), в том числе и возглавляемый им «Гражданский договор». Премьера это не устраивает. Он ставит задачу идеологической трансформации, а именно - построения «реальной Армении», и хочет, чтобы реформы затронули все армянское общество, получив поддержку в диаспоре.

По словам Пашиняна, если бы в свое время бывшие и нынешние власти Армении сумели извлечь уроки из истории, то не стали бы идейными «дашнакцаканами». Все нынешние национальные цели и задачи армянский премьер видит в рамках реальной Республики Армения.

«Армения должна поставить перед собой задачу жить в нашем регионе без помощи внешних сил. Наша фундаментальная проблема в том, что мы на протяжении многих лет, я бы сказал тысячелетий, придерживались подхода, что для существования в этом регионе мы должны иметь поддержку внешних сил», - сказал он.

Источник: Sputnik-Армения