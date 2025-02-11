Азербайджанских таксистов проверят на профпригодность

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет 13 февраля экзамен для водителей такси, ответственных лиц операторов международных грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также для водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ, на участие в экзамене зарегистрировались 1513 человек: 1439 - водители такси, 63 - грузоперевозки, 11 - операторы.

После завершения экзамена или по истечении отведенного времени участники смогут проверить свои результаты.

Результаты экзамена будут опубликованы на сайте ГЭЦ на следующий день.