Состоялся обмен мнениями по двусторонним связям между Азербайджаном и Ираном

Между Азербайджаном и Ираном состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений.

Об этом говорится в публикации на странице посольства Азербайджана в Тегеране в социальной сети X.

В публикации говорится, что посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана по консульским вопросам, делам иранцев, проживающих за рубежом, и парламентским вопросам Вахидом Джалалзаде.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.