Хикмет Гаджиев: В Азербайджане больше нет места деятельности USAID!

«Я напомню о публикации, которой поделился 21 ноября 2023 года. «Снимите маски! В Азербайджане нет места деятельности USAID».

Об этом написал в «Х» помощник Президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Отметим, что в ноябре 2023 года Хикмет Гаджиев написал упомянутые слова в конце своего ответа Саманте Пауэр.

Reminded of my post dated 21.11.2023.



“Mask Off! There is no place for USAID operation in Azerbaijan any longer!” https://t.co/qMRpit0ecn — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) February 11, 2025