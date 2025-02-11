Хикмет Гаджиев: В Азербайджане больше нет места деятельности USAID!

«Я напомню о публикации, которой поделился 21 ноября 2023 года. «Снимите маски! В Азербайджане нет места деятельности USAID».

Об этом написал в «Х» помощник Президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Отметим, что в ноябре 2023 года Хикмет Гаджиев написал упомянутые слова в конце своего ответа Саманте Пауэр.