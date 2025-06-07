В Азербайджане смерть женщины от COVID-19 зарегистрировали спустя пять лет

Факт смерти жительницы Агдама, скончавшейся в Баку еще в 2020 году, был официально установлен только в 2025 году.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на агентство Trend.

Согласно материалам дела, женщина умерла от COVID-19 в Сураханском районе Баку накануне начала 44-дневной Отечественной войны и была похоронена на кладбище Кёроглу.

Ее супруг обратился в соответствующие органы за получением свидетельства о смерти, однако из-за отсутствия необходимых подтверждающих документов его направили в суд.

Как отмечается, в 2020 году мужчина не зарегистрировал смерть жены, поскольку был занят личными делами.

Впоследствии возникла необходимость официального подтверждения факта смерти для его регистрации.

Решением Агдамского районного суда заявление было удовлетворено, и факт смерти женщины от болезни в Баку в 2020 году был признан установленным.