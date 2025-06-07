Генерал-лейтенант Зорин: обмен телами погибших солдат не состоялся

Россия в соответствии со стамбульскими договоренностями доставила к месту обмена первую часть тел погибших солдат ВСУ.

Как сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, Украина не вышла сегодня на контакт.

"Российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями от 2 июня доставила к месту обмена первую часть погибших украинских военнослужащих, это 1 212 тел погибших. В соответствии с согласованным в Стамбуле графиком мы выполнили эту задачу. К сожалению, с украинской стороны на контакт сегодня никто не вышел, акция не состоялась", - сказал он.

Источник: ТАСС